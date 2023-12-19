مانشيستر سيتي يعاني من أزمات مع جوارديولا.. هل يتأهل على حساب بطل آسيا؟

تعد مشاركة مانشستر سيتي هي الأولى فى تاريخه بكأس العالم للأندية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في النسخة الماضية على حساب إنتر ميلان الإيطالي في النهائي، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا للفوز وخطف تذكرة العبور للمباراة النهائية وتوجيه تحذير للمنافسين، بصفته المرشح الأبرز لحصد اللقب، وتنص لوائح فيفا على أن يبدأ بطل أوروبا منافسات المونديال من الدور نصف النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية.



كما يعاني جوارديولا من أزمة دفاعية خانقة، حيث خرج الفريق بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط من أصل 21 مباراة منذ بداية الموسم الجاري.



وأيضا اعترف جوارديولا بأن فريقه يعاني أيضاً من مشكلة ذهنية بسبب استقبال الأهداف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع مما كلفه خسارة العديد من النقاط هذا الموسم، آخرها التعادل مع ضيفه كريستال بالاس 2 - 2 بركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع السبت.



والسيتي، الذي حقق ثلاثية رائعة من دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، موجود في المملكة العربية السعودية للمشاركة في المسابقة العالمية والتي تقام فيها مباراته الليلة ضد نادي اوراوا ريد دياموندز.

ويواجه الفريق فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل آسيا، في نصف النهائي في جدة الليلة على أمل ضمان مكان في النهائي يوم الجمعة.



الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى نهائي البطولة الذي سيقام الجمعة 22 ديسمبر فى الثامنة مساءً، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، أما الخاسر فسيلعب على المركز الثالث والرابع مع الأهلي يوم 22 ديسمبر .