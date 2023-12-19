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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعبئة نصف مليون أوكراني|زيلينسكي يعلن تحقيق انتصارا كبيرا على روسيا بالبحر الأسود

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني حقق انتصارا كبيرا على روسيا في البحر الأسود.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له، أن “الجيش الأوكراني يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن “أوكرانيا ستتسلم العديد من منظومات باتريوت الجديدة للدفاع الجوي”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، أن تقليص حجم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة ضربة قوية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن "زيلينسكي وجد نفسه تحت ضربة قوية بعد أن أجبر انخفاض المساعدات الخارجية أوكرانيا على تقليص العمليات العسكرية في الحرب مع روسيا".

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ولفتت إلي أن “القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص كبير في الذخيرة بسبب عدم قدرة الحلفاء الغربيين على إمداد أوكرانيا بالذخيرة اللازمة بشكل مستمر”.

الجيش الأوكراني روسيا البحر الأسود زيلينسكي

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