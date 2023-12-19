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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هلال: مصر تبدأ عصر الجمهورية الجديدة بعد خطاب الرئيس السيسي أمس

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن مصر ستبدأ عصر الجمهورية الجديدة، بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن المرحلة الماضية كانت مرحلة البناء والتأهيل.

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وتابع هلال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن هناك تعددية كبيرة وخارطة طريق جديدة في الحياة السياسية المصرية، وتجل ذلك في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي، بالاستماع إلى كافة الآراء والتعبير عنها، ووضح أكثر في الانتخابات الرئاسية، مع تنشيط كبير للحياة السياسية في مصر.
وأشار الدكتور علي الدين هلال، إلى أن كلمة الرئيس السيسي، كانت مختصرة، لكنها كانت قائمة على توجهات عامة، ومنها الطريق إلى  الجمهورية الجديدة وفكرة التعددية وتوجيه الشكر إلى رؤساء الأحزاب الذين تنافسوا في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك حياة سياسة جديدة تبدأ مع الجمهورية الجديدة.
وأوضح مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن كل الآراء مرحب بها في الحوار الوطني، مؤكدا أن الجلسات الأولى للحوار الوطني سواء جلسات سياسية أو اقتصادية شهدت حضور سفراء الدول الكبرى وأيضا ممثلي بعض السفارات.
وبين أن الانتخابات الرئاسية 2024، أكدت تبلور الحياة السياسية، ومن ثم البناء عليه، واستمرار الحوار بحكم التعريف بين النخبة يضم كل الأطياف، ينتقل إلى الشعب من خلال التليفزيون، لافتا إلى أنه سيتم تجديد دماء كافة المؤسسات في مصر، والبدء بالأحزاب السياسية، بالتواجد والتمثيل الكبير، وتفعيل دورها بشكل أكبر، بعد الظهور المشرف في الانتخابات الرئاسية، على أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة هي المحك.
 

هلال الإعلامية عزة مصطفى الانتخابات الرئاسية أستاذ العلوم السياسية الجمهورية الجديدة الحياة السياسية الحوار الوطني

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