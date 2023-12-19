مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 لطلاب المدارس .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال تعليمات عاجلة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر ، تشدد على مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 لطلاب المدارس ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

وكانت قد أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها رصدت حالة من الجدل والغضب بين أولياء امور طلاب المدارس “المسيحيين ” في محافظة الجيزة ، بعد إعلان مديرية التربية والتعليم جداول امتحانات الترم الاول 2024 بمحافظة الجيزة .

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء امور مصر في بيان لها : إن أولياء امور الطلاب المسيحيين في مدارس محافظة الجيزة ، فوجئوا اليوم بعد إعلان جداول امتحانات الترم الاول 2024 بالجيزة ، بوجود امتحانات يوم 6 يناير 2024 “ليلة العيد” بدون أي مراعاة لموعد عيد الميلاد الخاص بالمسيحيين والمقرر يوم 7 يناير .

وأضافت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء امور مصر : أولياء الأمور يستغيثون ويناشدون مديري مديريات التربية والتعليم، بضرورة مراعاة أعياد المسيحيين عند وضع جداول امتحانات الترم الاول 2024، مؤكدةً أنه من حق الطلاب المسيحيين أن يستمتعوا بالعيد.

واختتمت الحزاوي : نرجو من وزارة التربية والتعليم التدخل في هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت مع مديريات التربية والتعليم ، وكذلك الاهتمام بمراعاة الطلاب عند إعداد جداول امتحانات الترم الاول 2024 ، لإتاحة الوقت المناسب للطلاب للمراجعة

جداول امتحانات الترم الاول 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 ، مؤكدةً أنه بالنسبة لـ المرحلة الابتدائية ، تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصفين الثاني والثالث الابتدائي من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ ، بينما تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصفوف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) من السبت ٦ يناير وحتي الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

وعن مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 للمرحلة الإعدادية في محافظة الجيزة ، فمن المقرر بدء امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) من السبت ٦ يناير وحتي الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لمرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتي ١٦ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين من السبت ٦ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ ..

بينما تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

أما عن امتحانات الترم الاول 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ومادة المستوي الرفيع ، فقد أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة عقدها أيام ٢ ، ٣ ، ٤ يناير ٢٠٢٤