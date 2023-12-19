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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. موعد بدء امتحانات الترم الأول بألسن عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس ، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حتى يكون الطلاب على علم به، مشيرة إلى أن امتحانات الترم الأول لطلاب الفرقة الأولى، ستبدأ يوم الأربعاء 10 يناير المقبل.

 

وأكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الامتحانات ستعقد داخل القاعات الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع، لافتة إلى أن جداول امتحانات الترم الأول 2024 من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

 

 

وكان قد نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس "مسابقة الإلقاء والتعبير الشفوى باللغة الصينية" بقاعة المؤتمرات بكلية الالسن يوم الأحد ١٧ ديسمبر ، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وإشراف  الدكتور ناصر عبدالعال مدير المعهد ووكيل كلية الألسن .

شارك فى المسابقة  ٣٠ متسابق من طلاب أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وقد فاز في المسابقة كل من : 
١- الجائزة الخاصة للطالب / كيرلوس ناصر سعد الفرقة الثالثة بألسن جامعة عين شمس. 
٢- جائزة المركز الأول وفاز بها كل من الطالبة / نادين نبيل الفرقة الثالثة المعهد العالي للغات والطالب / محمد حازم  الفرقة الثانية بألسن عين شمس.
٣- جائزة المركز الثاني وفاز بها كل من الطالبة / شدى محمد الفرقة الثانية ألسن  عين شمس والطالب / يوسف عبدالحميد الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية والطالبة نوران السيد الفرقة الثالثة ألسن عين شمس.
٤- جائزة المركز الثالث وفاز بها كل من الطالب / محمد أحمد  الفرقة الثالثة ألسن  عين شمس والطالبة /  يارا سامح الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية والطالبة أميرة العسيلي  الفرقة الثالثة ألسن كفر الشيخ والطالبة / مريم إبراهيم ألسن عين شمس.

تأتي هذه المسابقة في إطار أجندة الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها معهد كونفوشيوس على مدار العام بهدف اعداد كوادر من الشباب المصري المتخصصين في اللغة والدراسات الصينية تسهم في دعم مسيرة التعاون بين مصر والصين في كافة مجالات التنمية .

معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس معهد كونفوشيوس كلية الألسن

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