أماكن وأرقام جلوس امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، أماكن وأرقام جلوس امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024

• شعبة الدراسة باللغة العربية.

• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.

على الرابط التالى

https://bit.ly/3GONAGe



واوضحت كلية التجارة جامعة عين شمس على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم.

وكان قد كرم الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الدكتور رضا حجازي وزير والتربية والتعليم طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub التابع لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-IHub وذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023

، بحضور الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ولفيف من رؤساء الجامعات ورواد الأعمال والمستثمرين.

والتي احتضنتها القاهرة بالأمس في فعالية ختامية مميزة، عكست مدى اهتمام الدولة المصرية بدعم المبتكرين والنوابغ المصريين، وإيمانها بقدرتهم على صنع مستقبل مشرق لمصر ليلتقي المبتكرين والنوابغ من مختلف محافظات مصر، الذين قدموا ابتكارات ومشروعات مميزة في مختلف المجالات وتم الإعلان عن الفائزين في بعض برامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023.

ومن الجدير بالذكر أن طلاب مشروع نوادي الإبتكار بجامعة عين شمس ASU-iClub قد شاركوا بجدارة وإستحقاق في مسابقة صناع التغيير (Change Makers) المقدمة من Innovators Support Fund - ISF - صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تحت رعاية ا.د محمد ضياء رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عادل الصباغ المدير العام للمركز و د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بالجامعة و د. إسلام عدلى مدير مشروع نوادي الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iClub و مديرى وحدات الابتكار بكليات جامعة عين شمس والتي تم إطلاقها في شهر فبراير الماضي 2023، حيث أجتاز الفريق التصفيات الأولي والثانية بجدارة والتدريب والتوجيه والإرشاد الذى قدمه لهم الصندوق ، كما أشاد القائمين علي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتميز الفريق الممثل لجامعة عين شمس.