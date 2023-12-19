عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن شرط تطبيق هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه ربما تدعم واشنطن هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة إذا وافقت حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح الرهائن.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “الولايات المتحدة سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة”.

وأضافت أن “أمريكا تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة علي قطاع غزة.

الفرقة 162 بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن السيطرة الكاملة على جباليا

شاهد| سرايا القدس تطلق عشرات القذائف على جيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس

وحسب “رويترز”، قال القيادي في حماس، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال هرتسوج، لسفراء الدول في إسرائيل وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون معا أكثر من 80 دولة حول العالم، إن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلي أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السنوار وقيادة حماس.

الخارجية الأمريكية غزة قطاع غزة حماس أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

انتهاء مفاوضات سد النهضة بالفشل|خبير يحذر من تكرار أزمة درنة بمصر والسودان

موضوعات متعلقة

الفرقة 162 بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن السيطرة الكاملة على جباليا

بيان عاجل من روسيا بشأن نشر قوات الجيش الأمريكي في الدنمارك

روسيا توجه الشكر لـ الاتحاد الأوروبي على نمو ناتجها المحلي

إيران تعلق على إجراء الانتخابات المحلية في العراق

محادثات مكثفة بمجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع لمناطق أخرى

تغير مسار الحرب.. زيلينسكي يكشف عواقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

روسيا تكشف عن الدول المعارضة لوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

جيش الاحتلال يزعم العثور علي 1500 نفق تابع لـ حماس في غزة

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة

تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة

انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

لو بتأنتخ في الإجازة.. اكتشف تأثير النوم طول اليوم على الجسم

تعليمات غذائية لمريضات أورام الرحم وتكيسات المبايض

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ