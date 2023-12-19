أمريكا تعلن شرط تطبيق هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه ربما تدعم واشنطن هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة إذا وافقت حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح الرهائن.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “الولايات المتحدة سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة”.

وأضافت أن “أمريكا تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة علي قطاع غزة.

وحسب “رويترز”، قال القيادي في حماس، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال هرتسوج، لسفراء الدول في إسرائيل وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون معا أكثر من 80 دولة حول العالم، إن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلي أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السنوار وقيادة حماس.