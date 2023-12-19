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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفرقة 162 بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن السيطرة الكاملة على جباليا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال قائد الفرقة 162 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، إن قواته تمكنت من “كسر القدرات العملياتية” للواء حماس شمال مدينة غزة، مع سيطرة القوات بشكل كامل على حي جباليا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال كوهين: “الفرقة 162 لديها سيطرة عملياتية في جباليا.. جباليا لم تعد كما كانت من قبل، لقد قتلنا المئات من قوات حماس في جباليا واعتقلنا حوالي 500 مشتبه، شارك بعضهم في أحداث 7 أكتوبر”.

ووفقاً للتقديرات العسكرية، فإنه قُتل حوالي 1000 من نشطاء حماس على يد قوات الاحتلال في جباليا. واعتقل الجيش الإسرائيلي 3500 فلسطيني آخرين، من بينهم 500 على الأقل يشتبه في تورطهم في الانتماء لحماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العديد من مواقع حماس، بما في ذلك مناطق التدريب ومراكز القيادة ومصانع إنتاج الأسلحة والأنفاق، تم تدميرها في جباليا.

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كما عثرت الفرقة 162 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مواد استخباراتية تابعة لحماس خلال العمليات في جباليا، مما ساعد على مواصلة العمليات في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جباليا حماس

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