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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| سرايا القدس تطلق عشرات القذائف على جيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس

سرايا القدس
سرايا القدس

نشرت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، فيديو لمشاهد من عملية استحكام مدفعي وصاروخي على خط إمداد جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور شرق خانيونس. 

وأوضح الفيديو، الذي نشر عبر صفحة سرايا القدس عبر التليجرام، إطلاق سرايا القدس للعديد من قذائف الهاون على جنود القوات الإسرائيلية على مدار اليوم مما أدي إلى وقوع خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي.

https://t.me/sarayaps0/6902

وقد أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها تمكنت من إيقاع  7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي  بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها على تليجرام، إنها هاجمت التحشدات العسكرية لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأضافت أنها قصفت أيضا آليات ومرابض مدفعية العدو محيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، كما قصفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون.

وأوضحت سرايا القدس أنها نفذت عملية إستحكام مدفعي بعشرات قذائف الهاون على تجمع للآليات وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط المطاحن جنوب دير البلح، وقد رُصدت 4 طائرات للاحتلال تقوم بإجلاء عدد من القتلى والإصابات.

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