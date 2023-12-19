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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن إجهاز عناصرها على 7 جنود صهاينة في حي الشجاعية

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنها أوقعت 7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم بحي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس، قصفها تجمعات للعدو الصهيوني في محاور التقدم شرق خانيونس بقطاع غزة برشقة صاروخية وبقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وذكرت سرايا القدس في بيان لها، أن عناصرها أوقعت إصابات مباشرة في قوات العدو وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات.

كما قصفت سرايا القدس موقع إسناد لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وقصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

سرايا القدس وحزب الله يستهدفان جنود الاحتلال في مواقع مختلفة

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