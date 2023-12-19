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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجزرة جديدة في جباليا

سرايا القدس وحزب الله يستهدفان جنود الاحتلال في مواقع مختلفة

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

استهدفت سرايا القدس تجمعات لجنود الاحتلال في غزة، بينما استهدفت كتائب حزب الله جنود الاحتلال كذلك في شمال الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت سرايا القدس ، إنها قصفت حشود العدو شرق خانيونس بالصواريخ والهاون وأوقعت إصابات مباشرة.

وأفادت سرايا القدس ، بأن نتيجة استهدافها لجنود الاحتلال قدمت مروحيات إسرائيلية ، ونقلت المصابين إلى مستشفيات الاحتلال لتلقي العلاج العاجل.

بينما أفادت كتائب حزب الله، المقاتلة باستهداف موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأنها حققت إصابات مؤكدة.

وأعلنت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، استشهاد العشرات من الفلسطينيين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة (جباليا) شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة، إن “العشرات استشهدوا وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم (جباليا)”.

وأوضحت أن أربعة مواطنين من الجرحى استشهدوا داخل مستشفى الاهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة بسبب عدم تلقيهم الادوية والرعاية الطبية اللازمة جراء اقتحام جيش الاحتلال المستشفى لليوم الثاني على التوالي.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل 150 مواطنا من داخل المستشفى وهم من مرافقي المرضى وأخرج المصابين الى ساحته في ظل البرد القارس كما احتجز الطاقم الطبي.

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