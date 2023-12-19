سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من إيقاع 7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها على تليجرام، إنها هاجمت التحشدات العسكرية لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأضافت أنها قصفت أيضا آليات ومرابض مدفعية العدو محيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، كما قصفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون.

وأوضحت سرايا القدس أنها نفذت عملية إستحكام مدفعي بعشرات قذائف الهاون على تجمع للآليات وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط المطاحن جنوب دير البلح، وقد رُصدت 4 طائرات للاحتلال تقوم بإجلاء عدد من القتلى والإصابات.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجوما على حشود لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أبلغ مقاتلوها عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105".