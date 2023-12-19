عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من إيقاع  7 من جنود الاحتلال الإسرائيلي  بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها على تليجرام، إنها هاجمت التحشدات العسكرية لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأضافت أنها قصفت أيضا آليات ومرابض مدفعية العدو محيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، كما قصفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون.

وأوضحت سرايا القدس أنها نفذت عملية إستحكام مدفعي بعشرات قذائف الهاون على تجمع للآليات وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط المطاحن جنوب دير البلح، وقد رُصدت 4 طائرات للاحتلال تقوم بإجلاء عدد من القتلى والإصابات.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجوما على حشود لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أبلغ مقاتلوها عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105".

سرايا القدس تعلن إجهاز عناصرها على 7 جنود صهاينة في حي الشجاعية

سرايا القدس تكبد قوات العدو الصهيوني خسائر فادحة في خان يونس

سرايا القدس فلسطين حركة الجهاد الإسلامي حي الشجاعية غزة الاحتلال الاسرائيلي خانيونس حماس رفح دير البلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

موضوعات متعلقة

سرايا القدس تعلن إجهاز عناصرها على 7 جنود صهاينة في حي الشجاعية

سرايا القدس تكبد قوات العدو الصهيوني خسائر فادحة في خان يونس

سرايا القدس وحزب الله يستهدفان جنود الاحتلال في مواقع مختلفة

تصعيد خطير .. سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة إسرائيلية

سرايا القدس تعلن قصف معدات القوات الإسرائيلية بأسلحة خطيرة جنوب دير البلح

ترشيحاتنا

نتنياهو يلتقى مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب

حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره خلال اشتباكات اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي

هلال: مصر تبدأ عصر الجمهورية الجديدة بعد خطاب الرئيس السيسي أمس

مسيرة رئيس وإنجازات وطن .. السيسي يقود مصر لحلم الجمهورية الجديدة

تغير مسار الحرب.. زيلينسكي يكشف عواقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

روسيا تكشف عن الدول المعارضة لوقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ