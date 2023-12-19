وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع لمناطق أخرى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية لجيش الاحتلال في خان يونس ستتوسع لمناطق أخرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن العملية العسكرية في شمالي قطاع غزة ستصل إلى فتحات الأنفاق، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وفي وقت سابق، من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي في قطاع غزة، يدعى ماعوز فينيجشتاين، ليصل عدد القتلى في العمليات البرية إلى 132.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع.