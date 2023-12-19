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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من زيلينسكي بشأن التفاوض مع روسيا.. وموعد نهاية الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ترفض أي تفاوض مع روسيا “المتغطرسة”.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات له، أن “ لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب مع روسيا”، مشيرا إلي أن “الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا”.

كان الرئيس الأوكراني، قال إنه في حالة فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المقبلة، فإن مساعدات واشنطن لأوكرانيا قد تنخفض.

 وأضاف زيلينسكي: “من المؤكد أن ترامب ستكون لديه سياسة مختلفة، فهو شخص مختلف لكن إذا كانت سياسة ترامب اقتصادية للغاية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على مسار الحرب في أوكرانيا”.

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أوضح أن “الجيش الأوكراني يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.

أكد الرئيس الأوكراني، أن “أوكرانيا ستتسلم العديد من منظومات باتريوت الجديدة للدفاع الجوي”.

زيلينسكي أوكرانيا روسيا

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