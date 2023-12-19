الجوع الشديد بدون سبب مؤشر لمرض خطير جدا

تختلف مؤشرات سرطان الدماغ وأعراضه باختلاف حجم ورم الدماغ وموقعه، وقد تعتمد الأعراض على مرحلة المرض وسرعة نمو الورم ومكانه.

وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نرصد لكم الأعراض العامة الناتجة عن سرطان الدماغ:

صداع أو ضغط في الرأس يكون أشد في الصباح.

صداع يتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة.

نوبات صداع توصف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي.

الغثيان أو القيء.

مشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.

فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.

صعوبة الاتزان.

مشكلات التحدث.

الشعور بالتعب الشديد.

الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية.

مشكلات الذاكرة.

مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

نوبات الصرع، خاصةً إذا لم يكن هناك سوابق للإصابة بنوبات الصرع.

مشكلات في السمع.

الدوخة أو الدوار.

الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.

عدم الشبع والجوع



تسبب أورام الدماغ غير السرطانية في الأغلب أعراضًا تتطور ببطء ويُطلق أيضًا على أورام الدماغ غير السرطانية اسم أورام الدماغ الحميدة وقد تسبب أعراضًا بسيطة لا تلاحظها في البداية وربما تأخذ الأعراض في التفاقم على مدار أشهر أو سنوات.