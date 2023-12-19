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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئاسة وزراء العراق بشأن اتصال السوداني بـ السيسي

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء العراقي

أعلن المكتب الإعلامي لـ رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن محمد شياع السوداني اتصل هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم له التهاني لمناسبة فوزه بفترة رئاسية الجديدة.

 

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له عبر صفحته على منصة إكس، أعرب السوداني خلال الاتصال عن تمنياته، باسم العراق حكومة وشعباً، إلى مصر وشعبها الشقيق بموفور الاستقرار والنمو والتقدم.

https://x.com/IraqiPMO/status/1737194400822788354?s=20

وفي وقت سابق، بعث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعرب الرئيس العراقي في البرقية، عن أحر التهاني والتبريكات للرئيس السيسي وتمنياته له وللشعب المصري الشقيق بمزيد من الخير والرخاء.

وأكد رشيد حرص العراق الدائم على تطوير العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء العراق

رئيس وزراء العراق يهنئ السيسي على فوزه في انتخابات الرئاسة

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