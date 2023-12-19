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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحارس القضائي لصوت الفن: محمد محمد شبانة لا صفة له بحكم المحكمة

صدى البلد

أكد حسين مصطفى، الحارس القضائي لشركة "صوت الفن" أن ما جاء بالبيان الذى نشره محمد محمد شبانة بخصوص غلق بعض أغانى الفنان عبد الحليم حافظ على موقع اليوتيوب، بادعائه أنها ملكه فهذا هراء، وكلام غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: "جميع أغانى عبد الحليم حافظ ملكا لشركة صوت الفن التى عينت بحكم المحكمة حارسا عليها، كما أن ما يؤكد عدم صحة ادعائه ان المرحومة علية شبانة وورثة المرحوم اسماعيل شبانة قد باعوا حصصهم فى صوت الفن لأشخاص اخرين ولم يتركوا إرثا لمحمد فيها كما يدعى.. وقد سبق أن ادعى محمد هذا الادعاء فى احدى القضايا السابقة وحكمت المحكمة بعدم وجود صفة له.

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واختتم: لذا سوف نتخذ فورا الإجراءات القانونية الرادعة ضده.. فضلا عن المطالبة بالتعويضات اللازمة. وهذا التصرف سوف يندم عليه محمد شبانة".

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