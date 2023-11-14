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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زواج عبد الحليم من سعاد حسني يثير أزمة جديدة .. وإجراءات قانونية عاجلة من أسرة العندليب

صدى البلد

أعلن الفنان محمد شبانة، شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن أسرة العندليب قد كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن زواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني. 

 

وقال شبانة ، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، إن أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ تهيب بالصحفيين ومقدمي البرامج التليفزيونية بضرورة تحري الدقة بشأن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني ، والتي جاءت علي لسان شقيقتها في برنامج مع المذيعة منى الشاذلي ، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسني.

 

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وأضاف شبانة في بيانه ، وايذاء هذه الحملة الممنهجة والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي من شأنها أن تؤثر علي عائلة الفنان الراحل ، فان اسرة العندليب متمثلة في ابن شقيقه الفنان محمد شبانة قد قاموا بتكليف المستشار القانوني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اشقاء الفنانة سعاد حسني مروجي تلك الشائعات التي غرضها النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل وان تلك الشائعات هجفها التشهير والنيل من سمعته .

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