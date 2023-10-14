شقيقة سعاد حسني تحسم الجدل بشأن زواج السندريلا من العندليب.. شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" لأول مرة.. شقيقة سعاد حسني تكشف عن قصة زواج جمع السندريلا بـ عبدالحليم حافظ لمدة 6 سنوات ونصف".



وجاء في التقرير أن جيهان حسني، شقيقة سعاد حسني، اعترفت أن الراحلة سعاد حسني كانت متزوجة لمدة 6 سنوات ونصف من المطرب الراحل عبد الحليم حافظ.



وأوضح التقرير أن شقيقة سعاد حسني، حسمت الجدل المثار حول زواج سعاد من العندليب.

كانت بتروح له البيت فترة الزواج



وكشف القناة أن عبد الحليم كان يأتي البيت، وسعاد تذهب له البيت “ كانت بتروح له البيت”، وأن العندليب كان يشتري لهم الحلويات، وكان يدلعهم.



وتابعت:" كنت أشاهد عبد الحليم بشكل مستمر، في المنزل وتحديدًا فترة الزواج".

