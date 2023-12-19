ظاهرة وحيدة مؤثرة.. الأرصاد تعلن الطوارئ على الطرق السريعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد يوم الجمعة 22 ديسمبر، أول أيام فصل الشتاء فلكيا، أطول ليل وأقصر نهار فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، ويصل طول النهار إلى نحو 10 ساعات، ويطول الليل ليصل إلى 14 ساعة تقريبا.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي السيارات على الطرق السريعة، وقدمت العديد من النصائح للمواطنين خلال الشبورة أبرزها تجنب قيادة السيارات، إذا كان ممكنا، والقيادة بهدوء تام في حالة الضرورة، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

كما أنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية نوة الفيضة الصغرى في يوم 19 ديسمبر من كل عام، وقد تتأخر أو تتقدم يوما أو يومين، وتضرب سواحل مدينة الاسكندرية وتمتد آثارها لعدد من المحافظات المجاورة، وتستمرة لمدة 5 أيام.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 6

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 12

قنا 25 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 14

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 26 14