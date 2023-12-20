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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تُجنّب الشخص الغرق.. عالم مصريات يُطالب بعودة «سمكة ذهبية» من إسكتلندا|تفاصيل

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

طالب المؤرخ والمحاضر الدولي  في علم المصريات بسام الشماع بعودة تميمة لقلادة على شكل سمكة ذهبية مصرية قديمة ترجع إلى زمن من عام 1878 وحتى عام 1749 قبل الميلاد.
تظهر وهي مقلوبة ‏upside-down catfish.

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وأكد الشماع أن السمكة من نوع  سِلَّوْر أو صِلَّوْر أو قَرْموط.
وأضاف الشماع أن المصري القديم كان يُعتقد أن هذه التميمية القلادة علي شكل سمكة ذهبية تُبعد وتُجنب الشخص الغرق.. ‏ Believed to ward off drowning,
ونوه الشماع أن هذه السمكة الذهبية موجودة الآن  للأسف الشديد في متحف في سكوتلندا.. ‏Royal Museum of Scotland in Edinburgh.

المصريات سمكة ذهبية

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