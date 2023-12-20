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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي: الأهلي يحتاج لـ"ماكينة أهداف".. واللاعب المصري يعيبه توقيت اتخاذ القرار

صدى البلد

أكد المحلل الكروي حمادة الشناوي، أن جمهور الأهلي كان يتمنى الصعود لنهائي كأس العالم للأندية، في ظل زيادة الطموح الواضح على الجماهير، وكانت هذه المرة في المتناول، مشيرا إلى أن الأهلي قدم مستوى جيد أمام فلومينينسي البرازيلي وأضاع العديد من الفرص السهلة بسبب قرارات اللاعبين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "فريق فلومينينسي كان لديه العيوب الفنية، وكان هناك مساحات وأخطاء دفاعية، والأهلي استغل العديد من الأخطاء ووصل بفرص حقيقية مؤكدة لمرمى الفريق البرازيلي، والحالة البدنية لهم كانت سيئة أيضا في ظل ارتفاع معدل الأعمار، وكان الأهلي قادرا على الفوز ، لذلك كانت الجماهير في حالة حزن بعد الخسارة".

وأضاف: "الأمر الذي أحزن الجميع أن الفريق البرازيلي لم يكن قويًا، وإضاعة الأهلي للفوز عليه والصعود للنهائي، والبطولة الحالية كانت فرصة من أجل تحقيق إنجاز، خصوصا أن البطولة القادمة 2025 ستكون صعبة على كل الأندية العربية والإفريقية".

وواصل: "الأهلي يحتاج لـ "ماكينة أهداف" عن طريق الجناحين والمهاجم ولاعبي الوسط، لا يمكن اختصار الأزمة الهجومية في المهاجم فقط، وتاو والشحات سنحت لهم العديد من الفرص ولم يتم استغلالها، هناك مشكلة أيضا في الأطراف وقدرتها على تسجيل الأهداف".

وأكمل: "اللاعب المصري لديه المهارة، لكن يعيبه توقيت اتخاذ القرار، والذي يمتاز أحيانا بالأنانية بعيدا عن التعاون مع زملائه، حسين الشحات حاول تسجيل هدف على غرار ما فعله أمام اتحاد جدة، وكل مدافعي فلومينينسي عندما كان يتسلم الكرة يقوموا بإغلاق زاوية التسديد البعيدة، وهناك فرصة لو مرر الكرة لـ معلول كان سيكون انفراد للأهلي لكنه اختار التسديد ولم يوفق".

وزاد: "ياسر إبراهيم قدم مباراة كبيرة وكذلك محمد الشناوي حارس المرمى الذي تألق في المباراة وانقذ اكثر من كرة خطيرة لفلومينينسي، هناك بعض التفاصيل الصغيرة ساهمت في عدم الصعود، وهي مشكلة تواجه الفرق العربية والإفريقية امام الفرق الاوروبية واللاتينية".

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