المسلماني من كتاب كارتر: ما يحدث للفلسطينيين أشد انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن هدف الصهيونية هو دعم إسرائيل لاحلال السلام، فقد تحدث الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر فكان لديه كتاب مهم وهو فلسطين سلام، امن صدر ٢٠٠٦ وحاليا مع حرب غزة ٢٠٢٣ طلبت هذا الكتاب وهو الكتب الاكثر مبيعا لعدة شهور في أمريكا، فقد تحدث هذا الكتاب عن التنيز العنصري والفصل العنصري في إسرائيل وهذا هو أخطر تجاه الفلسطيني اخطر كما كان في نظام جنوب افريقا العنصري فيما قبل.



واكد المسلماني، من خلال برنامجه الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس كارتر عندما وصع فلشكين على الغلاف ووضع تفرقة عنصرية على الغلاف فكانت صدمة للايباك والمنظمات الصهيوينة في أمريكا، لافتا الى ان الايباك اكبر جماعة ضغط صهيونية في امركيا فالجميع اتصدم، وبدءوا في مهاجمة كارتر وانه كاره لليهود وبدءوا في مهاجمته هجوم كبير.

ما تعرض له الشعب الفلسطيني اشد انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم

وتابع احمد المسلماني، لكن الكثير طالب بأحياء هذا الكتاب وارتفاع مبيعاته من جديد وفي احد الأحاديث التليفزيونية فقد صرح الرئيس جيمي كارتر ان الذي تعرض الشعب الفلسطيني على مدي عقود من اشد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.