عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني من كتاب كارتر: ما يحدث للفلسطينيين أشد انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم

الاعلامى أحمد المسلماني
الاعلامى أحمد المسلماني

قال  الإعلامي أحمد المسلماني إن هدف الصهيونية هو دعم إسرائيل لاحلال السلام، فقد تحدث الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر فكان لديه كتاب مهم وهو فلسطين سلام، امن صدر ٢٠٠٦ وحاليا مع حرب غزة ٢٠٢٣ طلبت هذا الكتاب وهو الكتب الاكثر مبيعا لعدة شهور في أمريكا، فقد تحدث هذا الكتاب عن التنيز العنصري والفصل العنصري في إسرائيل  وهذا هو أخطر تجاه الفلسطيني اخطر كما كان في نظام جنوب افريقا العنصري فيما قبل.


واكد المسلماني، من خلال برنامجه الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس كارتر عندما وصع فلشكين على الغلاف ووضع تفرقة عنصرية على الغلاف فكانت صدمة للايباك والمنظمات الصهيوينة في أمريكا، لافتا الى ان الايباك  اكبر جماعة ضغط صهيونية في امركيا فالجميع اتصدم، وبدءوا في مهاجمة كارتر وانه كاره لليهود وبدءوا في مهاجمته هجوم كبير.

ما تعرض له الشعب الفلسطيني اشد انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم

وتابع احمد المسلماني، لكن الكثير طالب بأحياء هذا الكتاب وارتفاع مبيعاته من جديد وفي احد الأحاديث التليفزيونية فقد صرح الرئيس جيمي كارتر ان الذي تعرض الشعب الفلسطيني على مدي عقود من اشد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

حرب غزة أمريكا الرئيس الأمريكي جيمي كارتر تفرقة عنصرية المنظمات الصهيوينة حقوق الإنسان اشد انتهاكات حقوق الإنسان احمد المسلماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

ترشيحاتنا

بشر فارس شاعر لبناني عاش بمصر وأبدع فيها.. ما قصته؟

شوبير: الأهلي ينهي الاتفاق لضم لاعب فيوتشر.. وعرض سعودي لنجم الفريق

صفعة كبرى لـ ترامب..المحكمة العليا لـ كولورادو تقصيه من خوض الانتخابات بالولاية

عمرو القاضي لـ"صدى البلد": خبير دولي يعاين الموانئ المصرية لتسويق سياحة اليخوت

نابولي يُودّع كأس إيطاليا بهزيمة تاريخية أمام فروسينوني |فيديو

ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن كهربا بمباراة المركزين الثالث والرابع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لقشر البصل

لحظة انهيار حارسة شرف أثناء مراسم تأبين قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية.. شاهد

قبل المنافسة على برونزية العالم..كم حصد الأهلي من جوائز البطولات في 2023؟

إلهام شاهين تكشف عن تبرع مهرجان الجونة لصالح أهل غزة |شاهد

فيديو

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ