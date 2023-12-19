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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: لا نملك “وعاء سحري” نحصل من خلاله على أموال لمساعدة أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ليس لديها “وعاء سحري” يمكنها من خلاله الحصول على الأموال لأوكرانيا، مشيرا إلي أنه من المستحيل تقديم مساعدة مالية لكييف دون موافقة الكونجرس.

وأضاف ميلر، في إفادة صحفية: “ليس لدينا أي وعاء سحري يمكنها من خلاله الحصول على الأموال لأوكرانيا إذا لم يوافق الكونجرس على مشروع القانون هذا”.

وفي وقت سابق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن أعضاء مجلس الشيوخ لم يتمكنوا من التوصل إلي اتفاق لتشديد قوانين الهجرة لتخصيص المساعدات لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، قال إنه في حالة فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المقبلة، فإن مساعدات واشنطن لأوكرانيا قد تنخفض.

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وأضاف زيلينسكي: “من المؤكد أن ترامب ستكون لديه سياسة مختلفة، فهو شخص مختلف لكن إذا كانت سياسة ترامب اقتصادية للغاية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على مسار الحرب في أوكرانيا”.

كما أوضح الرئيس الأوكراني، أن أوكرانيا ترفض أي تفاوض مع روسيا “المتغطرسة”، لافتا إلي أن “ لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب مع روسيا”.

وأكد زيلينسكي، أن “الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا”.

الخارجية الأمريكية أوكرانيا أمريكا

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