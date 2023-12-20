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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق إقالات بالجملة من قناة الزمالك  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : إقالة طارق يحيي وإسماعيل يوسف وعبد الواحد السيد من قناة الزمالك.

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة  القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت امس الثلاثاء على ملعب انتر الأنجولي، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الفقرة التركيز على التمرير في مساحات صغيرة، بجانب التحرك بدون كرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام بطل أنجولا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.
ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

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