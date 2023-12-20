قصف إسرائيلي عنيف على جياليا وخان يونس.. تفاصيل

واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية وصحفية في القطاع، إن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

وأكدت المصادر قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصًا من عائلة واحدة، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما وقعت إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل بالمدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً وسط مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما اسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.