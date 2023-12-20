شقيقان يشرعان في إنهاء حياة عمهما بسوهاج

أصيب موظف في منتصف العقد السادس من العُمر، بجرح طعني بالصدر من الناحية اليُسرى، على أيدي نجلي شقيقه، حيث تعديا عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض؛ بسبب الخلافات العائلية القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة موظف على أيدي نجلي شقيقه في مشاجرة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو (محمود ج.م.م- 53 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤاله اتهم نجلي شقيقه كلاً من:" المدعو محمود م.ج.م- 27 سنة- عامل، وشقيقه المدعو هشام م.ج.م- 25 سنة- سائق- ويقيمان بذات الناحية".

بالتعدي عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب الخلافات العائلية القائمة فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والإداة المُستخدمة في الواقعة بإرشاد الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.