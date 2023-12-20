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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أعاني من النسيان في الصلاة فلا أتذكر ما قرأت وكم سجدت.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبه: “أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت وكم صليت.. فماذا أفعل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى عن السؤال قائلا: لكي تتجنب الشرود في الصلاة، عليك بالقراءة بصوت عال، واجعل نظرك مكان سجودك.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: وعليك أيضا أن تكون منتبها ولا تسرح كثيرا وكن مستحضر دائما الصلاة، وكلما أتاك خاطرا اصرف ذهنك مباشرة عنه، واستعذ بالله من الشيطان، وإن شاء الله مع مرور الوقت ستسترجع تركيزك في الصلاة.

علاج كثرة السرحان في الصلاة 

قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن العلاج الانسب لكثرة السرحان في الصلاة هو استحضار عظمة وجلالة الله سبحانه وتعالى وألأشعور بانك تقف أمام الله ،ومحاولة تصفية الذهن من كل ما يشغله قبل الشروع في الصلاة .

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “ الدنيا بخير ” عبر فضائية الحياة أن الشيطان يأتى لكا إنسان إثناء صلاته ويجعل شغله الشاغل هو إلهائه عن التركيز في الصلاة ومن ثم على كل مسلم عندما يسرح في الصلاة أو ينشغل بأمور الدنيا عنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجييم ،ويمكن له ان يتفل عن يساره ثلاث مرات ومن ثم يستكمل صلاته ، منوها الى انه بالمداومة والإجتهاد سيعالج السرحان بإذن الله .

خطوات للخشوع في الصلاة

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن أولى هذه الخطوات للخشوع في الصلاة، هي أن يحسن المسلم الاستعداد للصلاة بإسباغ الوضوء وارتداء أحسن الثياب.

وأضاف، أن ثاني هذه الخطوات للخشوع في الصلاة ، هي أن يستحضر المسلم عظمة الله وهو في الصلاة بين يديه سبحانه.

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وذكر أن ثالث هذه الخطوات للخشوع في الصلاة، هي أن يحرص المسلم على أداء الصلاة في وقتها، ورابعها أن يتأنى ويطمئن في أداء الصلاة.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن خامس هذه الخطوات للخشوع في الصلاة، أن يختار مكان مناسب للصلاة بعيدا عن التشويش، وسادسها أن يتدبر معاني الآيات والذكر خلال الصلاة.

أفضل طريقة لجلب الخشوع في الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، إن العبد يمكنه الخشوع في الصلاة من خلال كثرة الذكر خارج الصلاة والنظر إلى موضع السجود خلالها، وقراءة القرآن آية آية وأن يكون التسبيح، كل تسبيحة في نفس.
من جانبه قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، روشتة لعلاج السرحان وشرود الذهن في الصلاة، مجيبا عن سؤال: كيف أخشع في الصلاة؟ بأن هناك ثلاة أمور تعين العبد على الخشوع في الصلاة.

السرحان في الصلاة علاج كثرة السرحان في الصلاة الدكتور محمود شلبي محمود شلبي أمين الفتوى

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