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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1012  شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن حجم كبير من النشاط التجاري الذي جرى في موانئ البحر الأحمر خلال اليوم، حيث تم تداول 25 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب وصول ومغادرة 9 سفن.

 

وأشارت الإحصائيات إلى أن عمليات الاستيراد شملت 5,000 طن من البضائع و510 شاحنة و145 سيارة، بينما بلغ إجمالي الصادرات 20,000 طن بضائع، 502 شاحنة، و15 سيارة. كما تم تصدير 8,000 طن من الدقيق عبر ميناء بورتوفيق إلى السودان.

 

وفي سياق آخر، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال سفينتي أمل ودليلة، فيما غادرت العبارة سينا. وفي الأمس، استقبل ميناء نويبع السفينتين أيله وآور، وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة صوفيا2 التي كانت تحمل 8,000 طن من الدقيق متجهة إلى السودان.

 

وختمت الإحصائيات بتسجيل وصول ومغادرة 1590 راكبًا عبر موانئ الهيئة، مؤكدة استمرار حركة النشاط والتداول في هذه المناطق الحيوية للتجارة البحرية.

محافظة البحر الاحمر الغردقة اخبار البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر سفاجا

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