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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: حريصون على تنمية مواهب الطلاب وإعداد أجيال قادرة على الابتكار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل ختام الأنشطة الطلابية والرياضية لطلاب الجامعة. 
 

جاء ذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات ،ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، والقائم بعمل مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.


وخلال الحفل وجه رئيس الجامعة كلمة إلى الطلاب لتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الطلابية بكل صورها، مؤكدا لهم على تميزهم ومواهبهم المختلفة وخاصة الطلاب من ذوى الهمم الذين يثبتون دوماً أنهم قادرون وباختلاف ،داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة لتنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم.


من جانبه قال الدكتور تامر سمير، أن مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم، وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة. 


وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة ومرافقوه المتميزين فى الأنشطة الرياضية سواء الفردية والجماعية بالإضافة إلى المتميزين فى الأنشطة الرياضية من الطلاب  من ذوى الهمم.


فى نفس السياق كرم الدكتور تامر سمير عدد من الطلاب المتميزين بالمراكز الاولى فى الانشطة الطلابية  منها النشاط الثقافي، ومسابقة القرءان الكريم ومسابقة الاحاديث النبوية ،والانشاد الديني، والمراسل التلفزيوني ،والشعر والقصة القصيرة والمقال، والراوية ،والدوري الثقافي ،بالإضافة الى تكريم الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

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