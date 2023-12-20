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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معيط: دعم الشركات المصدرة بنحو 54 مليار جنيه خلال 4 سنوات

صدى البلد

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة ستواصل مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.

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وأشار معيط، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي "استثمارات الطاقات الكامنة"، المنعقد اليوم، في مقابلة صحفية مع أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال السنة المالية 2023-2024.

وأوضح معيط، أن الدولة أطلقت حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء  العالميين للتصنيع محليا، فيما أشار إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى  0 - 2%، مقابل  20- 30 % في السابق.

الجلسة الإفتتاحية الدكتور محمد معيط السنة المالية 2023-2024 الضريبة الجمركية إنتاج المحمول تصنيع محلي

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