الكشف على 1920 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الخليج بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الخليج مركز المنصورة ، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وبحضور الدكتورة فايزة سليمان وأحمد محمود من فريق إشراف الوزارة .



حيث تم توقيع الكشف على 1920 مريضاً ، وضمت 12 عيادة منهم 6 متنقلة ( 2باطنة - رمد - جراحة - نساء وتنظيم اسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

كما تم إجراء 325 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 79 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 127 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 23 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 25 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

و لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية ، و 140 حالة استبيان، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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