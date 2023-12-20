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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1920 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الخليج بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية الخليج مركز المنصورة ، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وبحضور الدكتورة فايزة سليمان وأحمد محمود من فريق إشراف الوزارة .

حيث تم توقيع الكشف على 1920 مريضاً ، وضمت  12 عيادة   منهم 6 متنقلة ( 2باطنة - رمد - جراحة - نساء وتنظيم اسرة  )  والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

كما تم إجراء 325 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  79 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 127 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 23 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 25 قراراً للعلاج على نفقة الدولة 
و لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة  38  ندوة تثقيفية ، و  140 حالة استبيان، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

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الكشف المبكر دقهلية مبادرة الكشف المبكر مستشفيات مركز المنصورة وكيل الوزارة وكيل وزارة الصحة

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