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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع أب ونجله أطاحت بهما سيارة نقل في الشرقية

صدى البلد

لقي أب ونجله مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بهم بمنطقة الساحة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "تامر ا م ع" 70 سنة مقيم بلبيس "جثة هامدة" ونجله "أحمد ا م ه" سنة مقيم بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث مصرعهما إثر إصطدام سيارة نقل بهم بمنطقة الساحة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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