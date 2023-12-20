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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار الجيش الأوكراني أمام موسكو.. مسئول روسي: سيكون أمرا حتميا في هذه الحالة

جنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون

توقع مسئول روسي انهيار الجيش الاوكراني بمجرد سحب أمريكا يد دعمها من عليه.

وذكر رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا كونستانتين جافريلوف، أن انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفر منه بدون الدعم الأمريكي، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك. 

وقال جافريلوف ، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "يكفي أن أقول إن الكونجرس الأميركي ذهب الآن إلى إجازة عيد الميلاد دون الاتفاق على دعم عسكري لأوكرانيا، لذا فآفاق تمويل المشروع الأوكراني سيتلاشى، وبدون الدولار الأمريكي فإن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية أمر لا مفر منه".

وأضاف جافريلوف، أن ديناميكيات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تغيرت خلال العام الجاري، حيث تأثرت بنفاد مخزون الأسلحة والذخائر في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلا عن المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لاحتراق دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" في ساحة القتال.
يأتي ذلك فيما قال قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لن تكون قادرة على الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا قبل نهاية العام، حيث يواصل الجانبان البحث عن حلاً وسط.

وقال الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل في بيان مشترك: "نأمل أن تسمح جهود المفاوضين في حل القضايا المتبقية بأن يتاح لمجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات سريعة... في بداية العام الجديد".

وتابع "في الوقت المتبقي من هذا العام، سيواصل مفاوضو مجلس الشيوخ والإدارة العمل بحسن نية نحو استكمال اتفاقهم".

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