حملات مفاجئة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين في الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشن حملة مفاجئة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بمنطقة المحطة وميدان عرابى ومخرج نفق عرابي بشارع فاروق ونفق المشاة أسفل السكة الحديد المؤدي لشارع فاروق بمدينة الزقازيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين مع تحديد نقطة ثابته بمحيط ميدان المحطة بالتعاون بين رئاسة حي أول وشرطة المرافق للقضاء على ظاهرة الباعة المفترشين بضاعتهم بحرم الطريق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للميدان.

جاء ذلك خلال متابعته لمعدلات أداء ونسب تنفيذ الاعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 240 مليون جنية وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

أوضح المحافظ أن الأعمال بالنفق تسير بخطي متسارعة حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98 % حيث تم الانتهاء من تركيب كشافات الإنارة والتجهيز لوضع ٱخر طبقة أسفلت وإتمام عملية الرصف تمهيدا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شريانا مروريا جديدا يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

كما شدد محافظ الشرقية علي سرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير والتنسيق الحضاري الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وكذا الانتهاء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان ومدير شرطة المرافق برفع الاشغالات والباعه الجائلين من منطقتي المحطة وشارع فاروق وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات والماره واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين وذلك لإعادة الانضباط للميدان .

كلف المحافظ رئيس حي أول بإدراج الشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع فاروق في خطة الرصف والتطوير وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصفها ببلاط الانترلوك ،مؤكدا ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لكافة المناطق القديمة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها

واستمرارا للجولة المسائية توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقه القومية بمدينة الزقازيق والتي تأتي تنفيذا لخطه المحافظة لتوحيد الاتجاهات والقضاء علي الاختناقات المرورية بالمنطقه وكذا متابعة مدي التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.