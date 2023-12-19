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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس أزهر الشرقية يفتتح معرض مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بفتيات إنشاص الرمل

صدى البلد

افتتح الدكتور السيد الجنيدي، معرض معهد فتيات إنشاص الرمل الإعدادي الثانوي التابع لإدارة بلبيس التعليمية الأزهرية  ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة« أنا الراقي بأخلاقي » للفصل الدراسي الأول حيث تم عرض  مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية  والأدبيية ومجموعة من المجسمات التي تعكس قيم المبادرة التي تم تناولها خلال أسابيع المبادرة للفصل الدراسي الأول قامت  طالبات المعهد بتنفيذها تحت إشراف منسق المعهد وذلك فى إطار حرص رئيس منطقة الشرقية الأزهرية على تفعيل المبادرة على الوجه الأكمل بجميع المعاهد.

 

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حضر حفل الافتتاح، منسق المنطقة ومدير الإدارة التعليمية ، ومنسق الإدارة وعدد من أفراد المجتمع المدني بإنشاص الرمل وجمع من الموجهين والمعلمين والأخصائيين.

كان قطاع المعاهد الأزهرية أطلق المبادرة  التربوية «أنا الراقي بأخلاقي» لتحصين طلاب المعاهد الأزهرية ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين، بجانب مواجهة الانحرافات السلوكية حيث تم تناول مجموعة من القيم الأخلاقية مثل (التواضع والصبر والأمانة والوفاء والتعاون) خلال الفصل الدراسي الأول من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة.

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