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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

محمد شاهين مع صناع
محمد شاهين مع صناع فيلم الإسكندراني

سجل الفنان محمد شاهين الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني المقرر عرضه فى يناير المقبل والذى يقوم ببطولته أحمد العوضى.

والأغنية بعنوان  "أنا الفيلم" غناء محمد شاهين وكلمات رامى جمال ولحن عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

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وقررت الشركة المنتجة لفيلم “الإسكندراني” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي أولى بطولاته المطلقة عرضه في دول الخليج العربي يوم 11 يناير القادم .

العمل من المقرر عرضه في السينمات المصرية يوم 4 يناير القادم ، علي ان يعرض بعدها بدول الخليج العربي .

الإسكندراني يشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود حافظ ومحمد رضوان وآخرين.

أحمد العوضى

ومن ناحية اخري يخوض أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل حق عرب .

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
محمد شاهين مع أبطال فيلم الإسكندراني
أحمد العوضى الإسكندراني الفنان محمد شاهين الفنان احمد العوضي عصام كاريكا فيلم الاسكندرانى

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