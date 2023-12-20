عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

يسرا
يسرا

أقام المهرجان أمسية فنية مساء أمس الثلاثاء، أحيتها المطربة التونسية غالية بنعلي، من أجل جمع التبرعات المادية وتسليمها إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.
وفي كلمته، ناشد مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان المهندس سميح ساويرس الجميع بالتبرع.

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى.. المخرج يفجر مفاجأة

إيرادات الأفلام| آسر ياسين يصدم الجميع.. وهبوط محمد فراج وصعود بيومي فؤاد

بعد وفاته بسبب المخدرات.. جورج كلونى يكشف أسرارا جديدة عن بطل friends

وأوضح رئيس مجلس إدارة المهرجان، أن هناك معرضاً يحتوي على أعمال فنية ورسومات، سيتواجد خلال آخر يومين في المهرجان داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وذلك لمن يرغب في المساهمة والتبرع للأشقاء في غزة، عبر شراء هذه الأعمال الفنية، التي تبرع بها أصحابها لصالح أهالي غزة.

عدد من الكلمات شهدتها الأمسية، من بينها كلمة لمسؤولي الهلال الأحمر المصري، والحديث عما تقدمه المؤسسة تجاه الكوارث التي تحدث في الوطن العربي، وآخرها ما يجري في قطاع غزة.

الأمسية شهدت فقرة فنية قدمتها المطربة التونسية غالية بن علي، وقدمت فيها العديد من الأغاني، كما غنت من أشعار الراحل صلاح جاهين.

وتحدثت غالية بن علي عن "أهمية وجود فرص لإعلاء أصواتنا"، منتقدة ما يجري وقت وقوع الكوارث، حينما يخرج شعار "إلغوا المهرجانات.. أوقفوا الموسيقى".

وشددت غالية على أن ما يحدث في المهرجان مهم للغاية، بداية من تناول القضية الفلسطينية، ووجود ليلة خاصة بالتعاون مع الهلال الأحمر، لدعم أهالي غزة والتبرع لهم.

نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
نجوم الجونة السينمائي
التونسية غالية بن على التونسية غالية بنعلي الهلال الأحمر القضية الفلسطينية المهندس سميح ساويرس المطربة التونسية غالية بن علي سميح ساويرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

‏أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل فيلم «بنقدر ظروفك» .. صور

كاملة أبو ذكري: غادرت مصر أثناء حكم الإخوان

نقيب المهن التمثيلية يحذر من تداول صفحات تحمل اسمه على مواقع التواصل

أخبار الفن.. تفاصيل جديدة بأزمة شيرين مع روتانا ومفاجآت في برومو فيلم الإسكندراني

الحارس القضائي لصوت الفن: محمد محمد شبانة لا صفة له بحكم المحكمة

عرض خاص لفيلم أبو نسب الخميس المقبل

اللهم اغفر لها وارحمها.. الفنان السعودي أصيل أبو بكر ينعي والدته

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

ترشيحاتنا

شكري يحذر: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة

شكري يستعرض التعاون مع روسيا وجهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على غزة

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة مع روي فيتوريا .. شاهد

الملك عبد الله الثاني يهنئ أمير الكويت بتوليه الحكم

تلميحات بالرفض.. جيش الاحتلال يطلب تأجيلا جديدا لبدء العام الدراسي في الجامعات

استقالة وزير الصحة الفرنسي اعتراضا على قانون الهجرة الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

سحر أسود ومؤامرة حريم.. قصص المومياوات الصارخة في مصر القديمة؟

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

فيديو

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

فوز مقنع وساحق.. رسالة من بوتين إلى السيسي عقب نجاحه في الانتخابات «فيديوجراف»

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ