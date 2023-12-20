من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

أقام المهرجان أمسية فنية مساء أمس الثلاثاء، أحيتها المطربة التونسية غالية بنعلي، من أجل جمع التبرعات المادية وتسليمها إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وفي كلمته، ناشد مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان المهندس سميح ساويرس الجميع بالتبرع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المهرجان، أن هناك معرضاً يحتوي على أعمال فنية ورسومات، سيتواجد خلال آخر يومين في المهرجان داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وذلك لمن يرغب في المساهمة والتبرع للأشقاء في غزة، عبر شراء هذه الأعمال الفنية، التي تبرع بها أصحابها لصالح أهالي غزة.

عدد من الكلمات شهدتها الأمسية، من بينها كلمة لمسؤولي الهلال الأحمر المصري، والحديث عما تقدمه المؤسسة تجاه الكوارث التي تحدث في الوطن العربي، وآخرها ما يجري في قطاع غزة.

الأمسية شهدت فقرة فنية قدمتها المطربة التونسية غالية بن علي، وقدمت فيها العديد من الأغاني، كما غنت من أشعار الراحل صلاح جاهين.

وتحدثت غالية بن علي عن "أهمية وجود فرص لإعلاء أصواتنا"، منتقدة ما يجري وقت وقوع الكوارث، حينما يخرج شعار "إلغوا المهرجانات.. أوقفوا الموسيقى".

وشددت غالية على أن ما يحدث في المهرجان مهم للغاية، بداية من تناول القضية الفلسطينية، ووجود ليلة خاصة بالتعاون مع الهلال الأحمر، لدعم أهالي غزة والتبرع لهم.

نجوم الجونة السينمائي

نجوم الجونة السينمائي

نجوم الجونة السينمائي

نجوم الجونة السينمائي

نجوم الجونة السينمائي

نجوم الجونة السينمائي