مفاجأة بالدوري الإنجليزي.. نونو سانتو يعود رسميا للبريميرليج عبر بوابة نوتنجهام فورست

أقال نادي نوتنجهام فورست الانجليزي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ستيف كوبر، لسوء النتائج بعدما تعثر الفريق في 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث هزم في أربع لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، بينما كشف النادي اليوم عن مدربه الجديد.





وأعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي اليوم، تعيين المدرب البرتغالي، نونو سانتو إسبيريتو، مديرًا فنيًا للفرق الأول، خلفًا للمدرب الويلزي ستيف كوبر ليعود بذلك نونو سانتو إلى الدوري الانجليزي.

ورحل نونو سانتو عن منصبه في اتحاد جدة السعودي بعد قرار إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بإقالته من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج بالإضافة إلى دخوله في عدة أزمات مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما.

وقال نوتنجهام في بيان عبر موقعه الرسمي: “يمكن لنوتنجهام فورست تأكيد تعيين نونو إسبيريتو سانتو مدربًا للفريق الأول اليوم”.



وأضاف النادي الإنجليزي: “ينضم نونو إلى النادي بعقد مدته عامين ونصف وسيتولى مسؤولية مباراته الأولى يوم السبت عندما يواجه فورست فريق بورنموث على ملعب سيتي جراوند”.

ترتيب نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق نوتنجهام في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما جمع في رصيده 14 نقطة فقط وذلك بعد مرور 17 جولة في المسابقة، وهناك مخاوف من الجماهير بدخول الفريق ضمن دائرة الخطر والهبوط عقب نهاية الموسم الجاري.