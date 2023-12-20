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رئيس التحرير
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رياضة

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة مع روي فيتوريا .. شاهد

وزير الرياضة يبحث
وزير الرياضة يبحث مع فيتوريا استعدادات منتخب مصر لأمم إفريقي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكر تدريبي وملاعب وجاهزية اللاعبين، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.

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في بداية اللقاء، اطمأن الوزير من المدير الفني للمنتخب الوطني على جميع الاستعدادات القادمة للمنتخب وجاهزية اللاعبين لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق والمتابعة مع اتحاد الكرة، وللاستجابة لطلبات المدير الفني الجديد، وتهيئة الأجواء، وتوفير كل ما يلزم له؛ للقيام بمهامه المنوط بها على أكمل وجه لتذليل جميع العقبات التي تواجه المنتخب خلال الفترة القادمة من حيث إقامة معسكر التدريب والملاعب وجميع اللوجستيات التي يحتاجها المنتخب.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للمنتخبات الوطنية، وهو ما يظهر على المنظومة الرياضية حاليًا على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال صبحى: "نعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية".

من جانبه، أبدي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، سعادته البالغة بتواجده في هذا الصرح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية.

وتوجه روي فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل في جميع الأمور الحيوية التي تخص شأن المنتخب الوطني، مشيراً إلى تحمسه لتحقيق انتصارات مع منتخب مصر في قادم كأس أمم أفريقيا.

وفي نهاية اللقاء، أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للمدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وتحقيق النجاح مع المنتخب بتقديم أداء متميز ونتائج جيدة في مختلف المنافسات، خاصة أمم أفريقيا 2024، وبالشكل الذي يحقق تطلعات وآمال الجماهير المصرية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فيتوريا المنتخب كأس الأمم الافريقية

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