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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارة متنقلة لإنهاء إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء استلام السيارة المتنقلة "خدمات مصر " لتقديم خدمات الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، والمقرر تواجدها أمام مبني مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة المنصورة.

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل لذوي  القدرات الخاصة الذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، من خلال تقديم كافة الخدمات المختلفة لهم سواء رعاية صحيه أو الحصول علي سيارات مخصصة لهم تيسيرا عليهم في التنقل أو صرف معاشات شهرية لهم .

وأوضح "مختار" أن الهدف من سيارة خدمات مصر هو التيسير علي ذوي القدرات الخاصه في سداد رسوم التقييم الوظيفي للحصول علي كارت الخدمات ، من خلال دفع الرسوم المقرره وعدم الذهاب الي البنوك أو مكاتب البريد لدفع الرسوم لرفع المعاناة عنهم واختصار للوقت.

كما وجه المحافظ خالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعى علي سعيها الدائم في إيجاد حلول لتخفيف الأعباء عن اصحاب القدرات الخاصة سواء في الحصول علي كارت الخدمات أو صرف المعاشات الشهرية أو تلقي باقي الخدمات .

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