أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصري

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرى، بحضور محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائب رئيس صندوق دعم الرياضة المصري، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ومناقشة جدول أعمال الصندوق.

وتناول اللقاء آخر المستجدات فى خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادراً على رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم، فضلاً عن مناقشة مقترحات تعظيم موارد الصندوق.

وخلال اللقاء، قال وزير الشباب والرياضة:" إن الوزارة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في الرياضة المصرية، من خلال الاستثمار في الرياضة وتطويرها، ودعم الأبطال والموهوبين رياضياً، مؤكداً على أن الوزارة تعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح الرياضة المصرية، من خلال إنشاء العديد من المنشآت الرياضية وتطويرها، وتوفير الدعم المالي والمادي والمعنوي للرياضيين، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والصندوق والجهات المعنية الأخرى، من أجل تحقيق هذه الأهداف.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق العدالة والمساواة في دعم جميع الرياضيين المصريين، من خلال دعم الأبطال والموهوبين رياضياً، والرياضيين من ذوي القدرات الخاصة، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الرياضة المصرية.

أضاف وزير الشباب إلى أهمية الاستثمار فى الرياضة المصرية من أجل العمل على النهوض بالرياضة المصرية فى كافة المجالات، لتحقيق إنجازات رياضية جديدة تضاف إلى السجل المضئ لانجازات الرياضة المصرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الصندوق في دعم الرياضة المصرية، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والصندوق من أجل النهوض بالرياضة المصرية وتحقيق المزيد من النجاحات.

ومن جانبه، أكد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر على دعم الرياضة المصرية من خلال مساندة اللاعبين الواعدين الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع من أعضاء الصندوق وهم الدكتور عماد البناني، سوزان فؤاد، وإسماعيل الشافعي، خالد بهاء الدين رأفت، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات، الدكتور أحمد فاروق، حسام الديب المستشار القانونى للصندوق، ومن شركة بلتون للاستثمار خليل حسام، داليا شفيق، سالي خطاب.