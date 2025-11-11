داروين نونيز يقترب من العودة لتدريبات الهلال بعد التعافي من الإصابة

اقترب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب نادي الهلال السعودي، من العودة إلى صفوف الفريق والمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد فترة غياب بسبب إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق.

وكان نونيز قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته أمام الأخدود في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 28 أكتوبر الماضي، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني، قبل أن يغادر متأثرًا بآلام الركبة.

ومنذ ذلك الحين، غاب اللاعب عن قائمة الهلال في مباريات الشباب والنجمة بالدوري السعودي، بالإضافة إلى مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا لما كشفته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فقد أبلغ الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الهلال، المدير الفني سيموني إنزاجي، بأن داروين نونيز سيكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تمتد حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الأخير من أجل التعافي الكامل، على أن يتم تقييم جاهزيته الطبية قبل الدفع به رسميًا في المباريات المقبلة بعد استئناف المنافسات.

أرقام نونيز مع الهلال

وكان داروين نونيز قد انضم إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وشارك حتى الآن في 8 مباريات مع الفريق، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ليصل مجموع مساهماته إلى 6 أهداف قبل تعرضه للإصابة.

ويأمل الجهاز الفني للهلال في استعادة خدمات مهاجمه الدولي سريعًا، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات قوية محلية وقارية عقب فترة التوقف الدولي.