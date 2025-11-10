مانشيني يقترب من تدريب السد القطري

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب روبرتو مانشيني وافق على تولي القيادة الفنية لنادي السد القطري، ليبدأ تجربة جديدة بعد نحو عام من رحيله عن تدريب المنتخب السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن مانشيني، البالغ من العمر 60 عامًا، توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة السد لتدريب الفريق حتى نهاية موسم 2025-2026، ومن المتوقع أن يصل إلى قطر خلال منتصف الأسبوع الجاري لاستكمال تفاصيل التعاقد.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السد عرض على مانشيني تولي المهمة الفنية عقب رحيل الإسباني فيليكس سانشيز في 15 أكتوبر، على أن يقود الفريق مؤقتًا المدرب سيرجيو أليجري لحين التعاقد مع مدرب دائم.

ورغم ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو مؤخرًا حول رفض مانشيني للعرض القطري، فإن المصادر الإيطالية أكدت أن المدرب غيّر موقفه وقرر قبول العرض بعد دراسة عدة خيارات في إيطاليا دون أن يجد المشروع المناسب هناك.

وبذلك، يستعد مانشيني لبدء تجربة تدريبية جديدة في الشرق الأوسط، بحثًا عن عودة قوية إلى المشهد الفني بعد تجربته القصيرة مع المنتخب السعودي.