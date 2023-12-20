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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يتراجع عن موقفه.. ويؤكد: مهتمون بحكومة فلسطينية في غزة تسعى للسلام

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، اليوم الأربعاء، خلال مقابلة، على مسألة سيطرة إسرائيل على غزة بعد مرحلة حماس، مؤكدا أن تل أبيب لن تتحمل المسؤولية، وفقا لما ذكرته صحيفة “معاريف” العبرية.

وقال المتحدث باسم نتنياهو: "بالطبع لن تكون حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى". وأضاف: "بعد الحرب، ستكون هناك حكومة فلسطينية تسعى للسلام في غزة، ومهتمة بالتعايش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، هذا ممكن".

وشدد في الوقت نفسه على أن هذه حكومة لن تكون مثل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قائلا"ولن تكون حكومة فلسطينية كما في يهودا والسامرة أيضا. حكومة تدعم الإرهاب، بالطبع لا نريد تكرار ذلك في غزة".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن إسرائيل أعربت بالفعل عن استعدادها لتعليق القتال لمدة أسبوعين وحتى الانسحاب من خطوط النار كجزء من صفقة أسرى مستقبلية مع حركة حماس، لكن المسؤولين الإسرائيليين بحسب الصحيفة “ليسوا مستعدين لتأكيد ذلك”. 

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