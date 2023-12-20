خطوة بخطوة.. طريقة عمل المارشميلو في المنزل

يعتبر المارشميلو من الحلويات اللذيذة المفضلة لدى الصغار ويمكن إعداده منزليا بأكثر من طريقة، حيث يتم تحضيره بالعديد من الألوان والنكهات المختلفة التي يحبها الجميع.

ويمكن تحضير المارشميلو بمكونات بسيطة وإليك بعض الخطوات لـ تحضير المارشميلو بشكل صحيح وسليم.

طريقة عمل المارشميلو:

المقادير:

3 أكواب من السكر الأبيض غير مطحون.

ربع كوب من مكون شراب الذرة.

كوب من الماء الفاتر.

رشة من الملح.

كوب من السكر المطحون ناعم.

لون أحمر غذائي.

طريقة التحضير:

احضري صينية مناسبة من صواني الفرن، وقومي بمسحها بالقليل من الزيت.

في وعاء مناسب ضعي السكر مع شراب الذرة والماء ورشة من الملح.

ارفعي المزيج السابق على النار حتى تجدي أنه يغلي.

يجب أن تكون حرارة النار خفيفة ومدة الغليان تكون ما بين 5 إلى 7 دقائق حتى تجدي أن الخليط قوامه سميك.

يتم الخفق بشكل جيد للمكونات ما يصل لنحو 10 دقائق، ومن ثم نضيف الفانيليا واللون بمقدار خفيف حتى يعطي المارشميلو لون المطلوب.

ثم وضع عجينة المارشميلو في الصينية المدهونة بالزيت، ومن ثم ندخلها في الثلاجة وتكون مغطاة ويحفظ المزيج في الثلاجة

بعد التجهيز يمكنك تقديم المارشميلو وتقطيعه، ومن ثم يتم رشه بكمية مناسبة من السكر البودرة ويقدم في بولات مناسبة.