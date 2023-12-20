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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في محيط مخيم جباليا

صدى البلد

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بحدوث معارك طاحنة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في منطقة السكة، وقرب موقع الإدارة المدنية في محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت حركة كتائب القسام الفلسطينية، نجاح مجاهديها في تفجير عين نفق مفخخة بقوة صهيونية في شمال شرق مدينة خانيونس وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم، استهداف ‏مجاهدي المقاومة الإسلامية ، مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان، إن هذا الاستهداف، جاء، في إطار الدعم للشعب الفلسطيني  في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة.

وأفاد التليفزيون العربي ، في وقت سابق من اليوم ، باستشهاد لبناني بعد تعرض سيارته برصاص قناص إسرائيلي على طريق كفركلا جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صاروخ اعتراضي انفجر في أجواء بلدة مروحين اللبنانية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

وذكرت قناة الميادين؛ أن  قصفا مدفعيا إسرائيليا طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب.

كما قال حزب الله إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏اليوم ، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو.‏

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