جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن سلسلة من الضربات الجوية والمدفعية على لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، اليوم الأربعاء، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على بنى تحتية ومبنى عسكري ونقاط إطلاق قذائف ومقر قيادة عملياتي ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان.

وكتب ادرعي، عبر منصة “إكس”: “شنت طائرات حربية ومروحيات حربية ومسيرات للجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بنى تحتية ومبنى عسكري ونقاط اطلاق قذائف ومقر قيادة عملياتية ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان”.

وقال: “كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية وبالدبابات عدة مناطق داخل الأراضي اللبنانية لإزالة التهديدات وهاجم بنية تحتية أخرى لحزب الله، كما تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو منطقة بلدتي غورين ومنارا”.

وأضاف: “متابعة لتفعيل الإنذارات في الشمال فانه تم رصد إطلاق صواريخ أرض-جو نحو مسيرة لسلاح الجو لم تصب وواصلت مهمتها حيث تم إطلاق صاروخ اعتراض خلال الحادث.. الجيش الإسرائيلي رد بالمدفعية إلى داخل لبنان”.