عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"ايكون" توقع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على 39٪ في 7 فنادق بـ4 محافظات

صدى البلد

اعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن ذراعها الفندقي "آيكون"، قامت بتوقيع الإتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39٪ مع حقوق إدارة كاملة، وتصل  الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة في شركة ليجاسي للفنادق ("ليجاسي للفنادق") طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم.

وتمتلك شركة ليجاسى للفنادق هى محفظة فريدة وكبيرة تضم 7 فنادق في مصر هي: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث).

وشركة ليجاسي، وهي شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والإستثمار العقاري وتطوير الأثار وشركة إيجوث.  

وجرى توقيع اتفاقية الإكتتاب النهائية فى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي المصري للإستثمار والتنمية، وأيضا حضور وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت.

ووقع الاتفاقية ممثلا عن المجموعة رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى، وكل من شركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادي ممثل برئيسه التنفيذي أيمن سليمان . 

وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في قطاع الفنادق الراقية في مصر.

وتهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخي لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين، حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالي 5 الاف غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.

جدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.

ومن المنتظر ان تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخليه لشركة  "أيكون" ، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة ، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.

وبدخول الشريك الإستراتيجى كمساهم في أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة في الصناعات الجذابة، كما تتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.

ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكي في عام 2024  لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة.

و بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة إيكون ، فإن الشركة  تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة في سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكي.

وتهدف المجموعة من الاستثمار فى تلك الفنادق الفريدة الى القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى ، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر ، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة، وستؤدي أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة  زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي حققتها هذه الفنادق.

وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد لهذه الصفقة.

صفقة الفنادق
صفقة الفنادق
صفقة الفنادق
صفقة الفنادق
صفقة الفنادق
صفقة الفنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

خالد الجندي: القرآن لم يؤكد قتل قابيل لأخيه هابيل

رخصة لـ«جامع القمامة».. وزيرة البيئة تكشف تفاصيل تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات

كتائب القسام تعلن مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة اخرين في قطاع غزة

بعد تشكيل عملية "حارس الازدهار".. الحوثيون يتوعدون أمريكا

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

الحكومة تحقق 5.6 مليار دولار بالتخارج من 14 شركة في برنامج الطروحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ