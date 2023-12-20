مستشار وزير التموين: مشروع "ورشتي" يرعى 250 مصنعا لإنتاج المشغولات اليدوية

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن مشروع ورشتي واحد من المشاريع التي ترعاها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة وزير التموين علي المصيلحي، في ضوء ارتفاع سعر الذهب بشكل ضخم للغاية في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه كان هناك ورش صغيرة كانت تعاني من هذا الارتفاع وكانت توشك على التوقف لولا تدخل البنك الزراعي.

حديث عن مشروع ورشتي

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من قناة "صدى البلد"، أن تمويل البنك الزراعي "ورشتي" يرعى 250 ورشة على مستوى الجمهورية، وتلك الورش تنتج أكثر من 60% من المشغولات اليدوية، وتلك الورش لديها عمالة حرفية سيتم الاحتياج لها بشكل قوي في مدينة الذهب.

وتابع أن وزير التموين بالتعاون مع البنك الزراعي قاموا بتمويل الورش بما تحتاجه سواء المواد الخام، أو الماكينات وكافة الاحتياجات لاستمرارها في الإنتاج في السوق المصري، وهذا واحد من الأهداف التي تسعى إليها الدولة إذ أن تشغيل 250 ورشة حوالي 1250 اسرة مفتوحة بسبب هذا المشروع وهو ما يساعد على تقليل البطالة ويعطي أمل أكبر للورش الناشئة.

وأشار إلى أن الاشتراطات بسيطة جدا مثل البطاقة الضريبة والسجل التجاري، وحجم العمل ونوع الحرفة، وهي شروط بسيطة لا تشكل عائق أمام الحرفيين والتسهيلات أكبر من الشروط بكثير.